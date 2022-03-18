Sarıyer'de kar yağışı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.

Mega kent İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı aralıklarla sürerken, Sarıyer'de ortalık beyaza büründü. Kar yağışı altında ilerleyen bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları görüntülerken, trafikte ise bir sorun yaşanmadığı görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel