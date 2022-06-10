Sarıyer'de İklim Değişikliği Semineri - Haberler

Sarıyer Belediyesi, Dünya Çevre Haftası kapsamında DenizTemiz Derneği'yle (TURMEPA) "Denizler Yaşasın Diye!" sloganıyla Kilyos sahilinde kıyı temizliği yaparken; Aydınlık Nesiller Derneği ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde seminer düzenledi. Seminerin başlıkları arasında ise "İklim Değişikliğine Uyum" ve "İklim Değişikliği ve Z Kuşağı" yer aldı.

Sarıyer Belediyesi "Dünya Çevre Haftası" nedeniyle daha bilinçli bir nesil oluşturmak amacı ile etkinlikler düzenledi. Dünya Çevre Haftası kapsamında ilk önce Kilyos Plajı'nda 33 kişiden oluşan bir ekiple; 2 kg kağıt, 2 kg cam, 3 kg metal, 35 kg plastik ve 3 kg geri dönüşemeyen atık olmak üzere toplam 45 kg atık deniz ve sahilden arındırıldı.

Aynı hafta içerisinde bir diğer program ise İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen ve Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çalkap'ın katılımı ile Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan seminer oldu. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinin dinleyici olarak katıldığı seminerde, sera gazı salınımına dikkat çekildi. Sera gazı ve neden olduğu dünyadaki sıcaklık artışını durdurmak yönünde yapılan çalışmaların anlatıldığı seminerde, dünyayı bekleyen gıda krizi ya da susuzluk gibi felaketlerin de vurgusu yapıldı.

"PLASTİKLERİN YÜZDE 80'İ DOĞADA DURUYOR. ORMANDA YA DA DENİZİN DİBİNDE"

Geleceğin mimarları olan gençlere hitap edilen seminerde ilk konuşmayı "İklim Değişikliğine Uyum" başlığı ile İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen yaptı. Şen, şu noktalara değindi:

"Geleceğimize sahip çıkacak olan kişiler sizlersiniz. O yüzden bu katılım bizim için çok değerli. Dünya Çevre Günü vesilesiyle; benim doğaya, çevreme ne gibi katkılarım var, olumlu ya da olumsuz bunları düşünmemiz gerekiyor. Çok fazla plastik atık var, en büyük zararı bu plastiklerle veriyoruz çevremize. İklim neden değişiyor, sera gazı nedir? Bunları bilmemiz, bilinçli olarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Hala plastiklerin yüzde 80'i doğada duruyor. Ormanda ya da denizin dibinde. Sadece yüzde 20'si doğadan toplanabilmiş bu atıkların. 500 milyon ton plastik üretiliyor dünyada. Bu son derece önemli bir şey. Bunları faydalı ya da kullanabilir hale getirmek yine bizim elimizde. Tabi bunu yapamayınca, bilinçsiz kullanım ile insanların başına bela olan iklim değişikliği gündeme geliyor, kaçınılmaz oluyor."

"BUGÜNDEN SONRA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİMİZİN ANA MADDESİ OLMALI"

Aydınlık Nesiller Derneği Gençlik Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Çalkap ise "İklim Değişikliği ve Z Kuşağı" başlığı altında derlediği konuşmasında şunlara değindi:

"İklim değişikliği bizim tek başımıza çözebileceğimiz bir şey değil. Tek başıma alacağım karar ne yazık ki çok etkili olmayacaktır. Bu noktada devletlerin, kurumların, hükümetlerin ortaklaşa alacağı kararlar önemli. Ben bunlara değinmek istiyorum. Tarih boyunca insanlar pek çok felakete maruz kalsa da bir şekilde hayatta kalmayı başardık. Salgınlara karşı aşılar, depremlere karşı sağlıklı binalar yapıldı. Ancak son 200 yılda başta fark etmeden sonrasında etkilerini inkar ederek ya da küçümseyerek atmosfere saldığımız milyarlarca ton sera gazı meydana geldi. Bu da milyarlarca insanın hayatını direkt ya da dolaylı olarak etkiliyor. Bu noktada özellikle Z kuşağına önemli görevler düşüyor. Evet, birçok farklı konu var ama iklim değişikliğinden bağımsız değil. Bugünden sonra iklim değişikliği gündemimizin ana maddesi olmalı. Yerellerden genele yönetime talip herkese ilk sorumuz iklim değişimine yaklaşımı olmalı."

ANKA / Yerel