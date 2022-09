Sarıyer'de Geri Dönüştürülen Atıklar 7 Bin 500 Öğrenciye Burs Oluyor

Sarıyer Belediyesi ekipleri, israfın önlenmesini, kaynakların daha ve­rimli kullanılmasını, atık oluşumunun engellenmesini sağlamak amacıyla kapı kapı dolaşarak kağıt, plastik, metal ve cam atıkları topluyor. Toplanan atıklar geri dönüştürülüyor ve gelirleriyle 7 bin 500 öğrenciye burs sağlanıyor.

Sarıyer Belediyesi, israfı ve atık oluşumunu önlemek amacıyla geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Sarıyer'in 38 mahallesini dolaşan ekipler, geri dönüşüm atıkları için her esnafın her mahalle sakininin kapısını tek tek çalarak kağıt-plastik-metal ve cam atıklar için mavi torbaların dağıtımını, mahallelerden bu dağıtılan torbaların dolu olarak toplanmasını, toplanan atıkların lisanslı ayrıştırma tesisine naklini sağlıyor. Toplanan bu geri dönüşüm atıklarıyla Sarıyer'de yaşayan 7 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs veriliyor.

GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR YÖNETİLİYOR

Sarıyer Belediyesi kent yaşamının ve doğanın korunması için öncü olacak çalışmalarına devam ediyor. Daha sağlıklı bir Sarıyer için emek veren ekipler; muhtarlıklar, marketler, semt ve yaşam evleri, ibadethaneler, siteler, hastaneler, okullar ve alışveriş merkezlerinde bulunan geri dönüşüm noktalarının yanı sıra ev ve iş yerlerinden toplanan atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü öncülüğünde evlerden iş yerlerine kadar uzanan çalışmalar ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de elde edilen gelirle öğrencilere burs sağlanıyor.

EĞİTİME DÖNÜŞÜYOR

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışan Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü her hafta mahalleleri ziyaret ederek hem geri dönüşüm konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor hem de geri dönüştürülebilir atıkların verdikleri mavi poşetlerde toplanmasını sağlıyor. Düzenli olarak mahallelerden toplanan atıklar ayrıştırma tesislerine iletiliyor. Bu yolla ev ve iş yerlerinden yılda 10 bin tona yakın geri dönüştürülebilir atık toplanıyor. Bu atıkların geri dönüştürülmesinden elde edilen gelir ile her yıl Sarıyer'de yaşayan 7 bin 500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine burs veriliyor.

ÇEVRECİ BİNA ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası, tasarım sürecinden itibaren BREEAM kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek, inşaat sürecindeki uygulamalarıyla "Very Good" sertifikasına adaydı. Yapım ve kullanım özellikleri ile Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası; "dünyanın yeşil sertifikalı bu büyüklükteki kamu binası" olma özelliğine sahip yapı, enerji ve su tüketiminde alınan tasarruf önlemleriyle işletme maliyetlerinde önemli oranda azalma sağladı. Sarıyer Belediyesi'nin ana hizmet binası, Yeşil Binalar Haftası'nda en prestijli ödül olan BREEAM Sertikası ile taçlandı.