Sarıyer Belediyesi'ne bank tepkisi

Sarıyer'deki bir çocuk parkında 2 aydır bank bulunmadığını iddia eden mahalleli, yere oturuyor. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni arayarak beton bank talebinde bulunduklarını ancak geri dönüş almadıklarını öne süren vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal Parkı'ndaki ahşap banklar iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce zaman zaman başka yere taşındı. Mahalleli tarafından tamir edilerek yeniden parka getirilen banklar, zamanla eskiyerek kullanılmaz hale geldi. 2 aydır bankı olmayan parka çocuklarını getiren mahalle sakinleri yerlere oturuyor. Çocuklarıyla, aileleriyle parka gelen mahalleli durumu belediyeye bildirmelerine rağmen henüz bir geri dönüş alamadıklarını iddia etti. Ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne de Sarıyer Belediyesi'nin beton bank taleplerine yanıt vermediğini öne süren mahalleli, yetkililerden yardım istedi.

"Artık bir çözüm istiyoruz"

Mahalle sakini Fazlı Tombul, "Banklar park ilk yapıldığında vardı. Ama burada çok rüzgar ve fırtına olduğu için zamanla ahşap banklar eskidi. Ahşap banklar yok oldu, beton banklar istedik. İBB ve Sarıyer Belediyesi'nden bank istedik ama kimse oralı olmadı. Komşularımız, eşimiz, çocuklarımız yerlere oturuyor, buraya beton bank istiyoruz. Artık bir çözüm istiyoruz. Burası şehit parkı, neden yerlere oturalım? Çocuklar geliyor, parkta oynuyor, onlar da yere oturuyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Buraya gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Banklar götürüldü" iddiası

Mahalle esnafı Şevki Karaküçük, "Ben bankların götürüldüğü zaman belediyeye şikayetimi ilettim. Gece bankları çamların arasına götürüyorlardı. Ben de bankları gündüz geri getiriyordum. Geceleyin genç çocuklar alıp geri götürüyorlardı. Artık içki mi içiyorlar, başka bir şey mi bilmiyorum. Sonra bankları kırdılar, tamir ettim. Vidalarını söktüm, vida getirip taktım. Ben bunlarla başa çıkamadım, en sonunda hepsini aldılar. Belediyeye telefon ettim, şikayette bulundum. Ama tabi ilgilenen olmadı. Şimdi bu halde. Gelenler oturacak yer bulamıyor, kadınlarla çocuklar mecbur kaldırım taşlarının üzerine oturuyor. Bundan önce çocukların parka çıkacakları merdiveni de söktüler. Bunları götürmüş, hurdacıya satmışlar. Bunlar için de belediyeye telefon ettim. Belediye de gelmedi, yapmadı, bakmadı" şeklinde konuştu.

Bebeğiyle parka geldi, oturacak yer bulamadı

Bebeğiyle parka gelen ve oturacak yer bulamayan Gamze Karaboğa ise, "Gördüğünüz gibi çocukları aldık, geldik. Oturacak yer yok. Aslında bu yeni olan bir şey de değil. Ben buraya bayağıdır geliyorum. Her geldiğimde birer birer eksilmiş. Yandaki parkla da hiç ilgilenilmiyor. Oradaki bankların da yarısı kırık, yarısı sağlam. Buraya bir çözüm bulunması lazım. Belediye adına hiçbir şey görmedik. Hiç bakım ve onarım olmadı" ifadelerini kullandı.

Mahalleli yetkililerden yardım istiyor. - İSTANBUL