Sarıyer Belediyesi çalışanlarından 'zam' grevi

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle grev başlattı. Eylemde konuşan Genel-İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, "Biz hakkımızı elde etmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

Sarıyer Belediyesi'nde çalışan işçiler, maaşlarına enflasyon oranında zam yapılması talebiyle grev başlattı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası öncülüğünde belediye binası önünde toplanan çalışanlar, şarkılar ve türküler eşliğinde halay çekti. Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından konuşan Genel İş 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, zam talebiyle ilgili 6 aydır müzakereleri sürdürdüklerini söyledi.

"Bugün olmazsa yarın biz bunu hak ettiğimiz ölçüde almadan buradan gitmeyi düşünmüyoruz"

Eylemde açıklama yapan Genel-İş Avrupa Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Pehlivan, "Yaklaşık 6 ay gibi bir sürede toplu sözleşmelerimiz, müzakerelerimiz devam ediyordu. Ne yazık ki İstanbul'un tamamı bittiği halde biz bir uzlaşma sağlayamadık. İstanbul ölçeğinde hangisi ya da hangi belediye uygunsa onun rakamlarını verdik. Biliyorsunuz, enflasyon rekor seviyelerinde. Resmi olarak yüzde seksenlere ulaştı. Biz bunun yarısını yani yüzde kırk talep ediyoruz ama kendileri bu rakamı çok bulduklarını söylüyor. Daha dün memur enflasyonu açıklandı. Memur, yüzde doksanlarda 2'nci zammını aldı. Asgari ücrete de bir o kadar zam yapıldı, emekliye zam yapıldı. Biz iki senede bir sözleşme yapıyoruz ve her sene yüzde kırk istedik ki bu Ramazanda müzakereye tabi olduğu halde ne yazık ki kabul görmedi. Belki sayımız az diye böyle reva gördüler ama bizim sayımız az değil. Biz burada çalışan olarak 2 bin 500, 3 bin kişiyiz ve aynı sendikanın, aynı yerin üyesiyiz. Bugün grevimizin ilk günü. Grevimiz bitip hakkımızı alana kadar da bu böyle sürecek, bunun böyle bilinmesini istiyorum. Arkadaşlarımın morali ve motivasyonu yüksektir. Kırılacak, üzülecek bir şey yoktur. Yine söylüyoruz, bugün olmazsa yarın biz bunu hak ettiğimiz ölçüde almadan buradan gitmeyi düşünmüyoruz. Grev bizim için hiçbir zaman amaç olmamıştır ama yasaların gereği bugün son gün. Bunu uygulamak zorundaydık. Biz hakkımızı elde etmeden buradan kalkmayacağız" dedi.

"Yevmiyelerde İstanbul'un tüm belediyeleri anlaştı, Sarıyer olarak biz kaldık"

Pehlivan konuşmasının devamında, diğer tüm belediyelerin sözleşmelerde anlaştığını fakat Sarıyer Belediyesi'nin sözleşmeye uymadığını vurgulayarak, "Eylemin başlama sebebi, müzakerede bir türlü masada bantlanmış olmaması. 6 aydır bir türlü ilerleme sağlayamadık. Sadece yevmiyeler kaldı. Yevmiyelerde İstanbul'un tüm belediyeleri anlaştı. Bir tek Sarıyer olarak biz kaldık. Biz şunu teklif ettik; İstanbul'da herhangi bir belediyeyi örnek alabilirsiniz. Bunun ortalamasını da alabiliriz ya da kendimize özgü bir ortalama da yapabiliriz ama bunların hiçbiri talep görmedi. Dolayısıyla, olay maalesef buralara kadar geldi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel