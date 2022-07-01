Sarıyer Akademili Öğrencilerden Lgs'de Büyük Başarı

Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sarıyer Akademi'de eğitim alan bir öğrenci 500 tam puan, bir diğer öğrenci ise iki yanlış yapıp 486 puan alarak büyük bir başarıya imza attı.

Sarıyer Akademi'de eğitim gören 2008 doğumlu Yağmur Orhan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 90 sorunun hepsini cevaplayarak, tam puan aldı. Ege Sayın ise 2 yanlış yaparak 486 puan elde etti. Akademide eğitim alan çok sayıda öğrenci de yine yüksek puanlar alarak, başarılarını tescilledi.

"HER KONUDA YANIMIZDA OLDULAR"

Sınava hazırlık sürecinde Akademi öğretmenlerinden büyük destek gördüğünü belirten Yağmur Orhan, "Akademi öğretmenlerinin hepsi çok deneyimli. Dersler dışında da her konuda yanımızda oldu. Bu beni çok olumlu etkiledi. Ben kendime çok yüklenen bir insanım. Hocalarım çok destek oldu" dedi.

Cevap anahtarını iki kez kontrol ettiğini söyleyen Orhan, "Sınavdan çıkınca cevap anahtarına bakmadan işaretledim. Annemle kontrol ettik ve inanamadım.Optikte sıkıntı çıkar mı diye düşündüm. Şaşırdım ama çok sevindim" diye konuştu.

ANKA / Yerel