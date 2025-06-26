Sarımsak Satmak İçin 3 Bin Kilometre Yola Çıktılar

Sarımsak Satmak İçin 3 Bin Kilometre Yola Çıktılar
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Kahramanmaraş'tan yola çıkan Yöntem ailesi, Eskişehir'e sarımsak satmak için 3 bin kilometre yol kat etti. Minibüs içinde yaşamlarını sürdüren aile, düşük alım gücü nedeniyle zorluk çekiyor.

Sarımsak satmak için Kahramanmaraş'tan yola çıkan ve ülkenin birçok il ve ilçesine dolaşarak 3 bin kilometre yol kat edip Eskişehir'e ulaşan Yöntem ailesi, hayatlarını minibüs içinde geçiriyor.

Ekmek parasını kazanma amacı ile haftalar önce Kahramanmaraş'tan yola çıkan Devran Yöntem ve ailesi Eskişehir'e gelerek burada seyyar bir şekilde sarımsak satıyorlar. Bu esnada aile sarımsak sattıkları minibüste yaşamlarını sürdürüyorlar.

Minibüs içinde geçen hayat

Ailesi ile beraber ekmek parası kazanmak için Eskişehir'e gelen Devran Yöntem, haftalar önce memleketlerini Kahramanmaraş'tan yol çıktıklarını anlattı. Eşi ve çocuğu ile il ilçe gezip satış yaptıklarını, gece gündüz hayatlarının minibüs içinde geçtiğini söyleyen Yöntem, bunun hayli güç olduğunu, ancak para kazanmak için yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Vatandaşın alım gücü düşük"

Devran Yöntem, sarımsağın kilosunu 85 liradan aldıklarını ama yol ve mazot masrafları yüzünden 150 liraya satmak zorunda kaldıklarını belirtti. Yöntem, işleri hakkında, "Sarımsağı Kahramanmaraş'tan getiriyoruz. Satışlar şu aralar durgun, çünkü vatandaşın alım gücü düşük. Mesela şu sarımsağı yerinden 20 TL'ye alıp satabilsek herkesin yiyebileceği bir fiyat olur. Tarladan hiçbir üstüne masraf eklemeden 85 liradan alıyoruz. Dediğim bunun içinde yol mazot parası vesaire yok. Satarken ise 150 liradan satıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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