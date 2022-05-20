Sarımsak diyarının damak çatlatan lezzeti: Sarımsak kebabı - Haberler

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının yeşil firik hasadının başlamasıyla birlikte lezzetiyle herkesi büyülen sarımsak kebabı vatandaşlar tarafından tüketilmeye başlandı.

Arabanlı vatandaşlar Araban sarımsağında yeşil firik hasadın başlamasıyla birlikte özledikleri lezzet olan sarımsak kebabına tekrardan kavuştu. Araban Ovasının bereketli topraklarında yetişen yeşil sarımsak, kıymayla buluşturularak sarımsak kebabına dönüşüyor. Mayıs ayı ortalarında başlayarak Haziran ayı sonuna kadar tüketilen sarımsak kebabına doğal antibiyotik özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

"SARIMSAK KEBABI DOĞAL ANTİBİYOTİK"

İlaç antibiyotikler yerine doğal antibiyotik olan sarımsak kebabı tüketilmesini öneren kebap ustası Mehmet Erarslan, taze Araban sarımsağı ile yapılan kebaba vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sarımsak kebabının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Eraslan, "Sarımsağın yeşil firik hasadının başlamasıyla birlikte sarımsak kebabı mangallardaki yerini almaya başladı. Araban sarımsağı ve kuzu kıyma ile yapılan sarımsak kebabı 20-25 dakika boyunca mangalda pişiyor. Ardından 15 dakika boyunca terletme işlemi dediğimiz aşamaya geçilir. Terletmeden sonra sarımsak macun gibi olur ve lezzeti ile herkesi büyüler" diye konuştu.

(Ayten Işık /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel