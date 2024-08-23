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Sarıkamış'ta yeni su depoları yapılıyor

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Sarıkamış ilçesinde köylülerin su ihtiyacını karşılamak ve daha sağlıklı içme suyuna ulaşmak için yeni su depoları yapılıyor. Su deposunun faaliyete geçmesiyle birlikte civar köylerin kesintisiz suya kavuşması hedefleniyor.

Sarıkamış'ta köylülerin su ihtiyacını karşılamak, daha sağlıklı içme sununa ulaşması için yeni su depoları yaptırılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Güllüce ve Kazıkaya bölgesinde Sarıkamış Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi'nce yapımına başlanan su deposunda Kaymakam Enis Aslantatar, bir takım incelemelerde bulundu.

Özel İdare tarafından bölgedeki su teminini daha sürdürülebilir hale getirmek ve mevcut su kaynaklarını daha verimli kullanmak için gerçekleştirilen su deposu çalışması hakkında bilgi alan Aslantatar, su deposunun faaliyete geçmesiyle birlikte civar köylerin kesintisiz suya kavuşacağını kaydetti.

Aslantatar, "Güllüce ve Kazıkaya bölgesinin su ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım atık. Yeni içme suyu deposu, su altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak. Su yönetimini daha etkin hale getirerek, tüm vatandaşlarımıza daha güvenilir ve kesintisiz su temin edeceğiz" dedi.

Güllüce ve Kazıkaya bölgesinde yapımı devam eden su deposu tamamlandığında bölge şebeke suyuna da kavuşmuş olacak. Çalışmalarını kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan bölgede incelemelerini tamamlayan Kaymakam Asalantatar, daha sonra ilçe merkezine döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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