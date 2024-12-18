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Sarıkamış'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Coşkuyla Kutlandı

Sarıkamış'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu'nda gelenekselleşen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri, kaymakam, ilçe müftüsü ve gençlik merkezi müdürünün katılımıyla kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve folklör ekibinin performansı ile renklenen programda geleneksel lezzetler ikram edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 29 Eylül İlkokulu'nun gelenekselleşen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlamaları bu sene de coşkuyla kutlandı.

Kaymakam Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, İlçe Müftüsü ve Gençlik Merkezi Müdürü programa katılım sağladı.

1/A sınıf öğretmeni Hilal Çiftçi'nin düzenlediği kutlama programı öğrencilerinin yaptığı Temur Ağa ve meyve gösterileriyle renklendi. Ardından Gençlik Merkezi Sarıkamış Halk Oyunları Ekibi Folklör Gösterisi ile görsel bir şölen yaşattı. Program yüz boyama ekibi ve palyaçolar ile devam etti. Gösterilerin ardından yapılan geleneksel lezzetler ikram edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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