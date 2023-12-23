Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış'ta Sanat Çalıştayı düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Sarıkamış'ta gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı'nda birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı.

Sarıkamış'ta Sanat Çalıştayı düzenlendi.

Sarıkamış Habitat Otelin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın katılımı ile Sanat Çalıştayı düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Sanat Çalıştayı kapsamında düzenlenen ve birçok sanatçının eserlerinin yer aldığı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve protokol üyeleri katıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Valiliği Sanat Etkinlik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın maç var mı? Yarın hangi maçlar var? Cumartesi yarın akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024? Davinson Sanchez sakat mı? Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı ne zaman? Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title