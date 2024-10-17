Sarıkamış'ta Mevsimin İlk Karı Yağdı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava ve yağmurun ardından mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü ve kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı, Sarıkamış Kayak Merkezi beyaza büründü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan soğuk hava ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, yüksek kesimleri kısa sürede beyaza bürüdü.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar yağışının aralıklarla devam ederken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü. - KARS