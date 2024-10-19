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Sarıkamış'ta Mevsimin İlk Karı Düştü

Sarıkamış'ta Mevsimin İlk Karı Düştü
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve eksi 7 derece hava sıcaklığı etkili oldu. Sarıkamış Kayak Merkezi ve çevresindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kartpostal görüntüleri ortaya çıktı.

Sarıkamış'ta kış yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 7 derece ölçüldüğü ilçede, kayak merkezi ve sarıçam ormanları havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla birlikte soğuk hava da etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının hissedilir bir şekilde düştüğü Sarıkamış'ta sarıçam ormanları arasında bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü.

Sarıçam ormanlarında bulunan çam ağaçlarının da tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçede soğuk hava rağmen kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Sarıkamış'a mevsimin ilk karının düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "2 bin 300 rakımda bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyim. Sarıkamış'a yılın ilk karı düştü. her yer beyaza büründü. İnşallah bol bereketli bir sezon geçirir Sarıkamış, bizlerde fotoğrafçılar olarak geldik kayak merkezine fotoğraf çekmeye sarıçam ağaçları tamamen beyaza bürünmüş. Çok güzel görüntüler çektik" dedi.

Öte yandan, başta boz ayılar olmak üzere vaşak, kurt, domuz, ceylan, tilki ve tavşan gibi bir çok yaban hayvanının yaşam alanı olan Sarıçam ormanları ve Sarıkamış Kayak Merkezi havadan görüntülendi. Kartpostal görüntüleri görenleri büyüledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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