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Sarıkamış'ta kardan heykeller tamamlandı

Sarıkamış'ta kardan heykeller tamamlandı
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Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek olan 'Sarıkamış Harekatı' anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı.

Sarıkamış'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek olan ' Sarıkamış Harekatı' anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit asker heykelleri tamamlandı.

'Bu toprakta izin var' temasıyla 7 kişilik ekibin 8 günde, Sarıkamış Kayak Merkezi ve yürüyüşün başlayacağı Kızılçubuk toplanma alanında yaptığı heykeller, cumartesi günü törenle açılacak.

110 yıl önce 1'inci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerleri temsilen, kardan heykellerin yapımına Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda başlandı.

İl Özel İdaresi iş makineleri tarafından yaklaşık 200 kamyon kar taşındı. Kafkas ve Atatürk üniversitelerden heykeltıraş ve öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik ekip, 'Bu toprakta izin var' temalı heykellerin yapımını 8 günde eksi 14 derece soğukta çalışarak tamamladı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, "Yaklaşık 20 yıldır Sarıkamış'ta kardan heykelleri yapmaya devam ediyoruz. Buradaki kar heykel, Türkiye'de yapılan en anlamlı kar heykel çalışması, bu yıl Sarıkamış şehitlerini anma programının 110'uncu yılı, bu anlamda kar heykellerine her yıl farklı temalarla çalışmaktayız. Bu sene yaptığımız çalışma ise bu toprak temalı, bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı tarihi belgelerden alarak yapmaktayız" dedi.

Kardan heykellerinin yapımını tamamlandıklarını belirten Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden Doç. Halil Daşkesen, "Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerimizin 110'uncu yılında bizlerde akademisyen ve öğrenci arkadaşlarımızla bir ekip olarak burada heykel çalışması yapmaktayız. Heykellerin aslında en anlamlısını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Sarıkamış şehirlerimizin aziz hatırasını hem görsel olarak gelecek kuşaklara aktarmak, hem de aynı duyguyu, aynı bizde burada heykel oluşturma esnasında yaşıyoruz" diye konuştu.

Yaklaşık 200 kamyon kar taşınarak yapılan kardan heykeller Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin 1'inci günü olan 4 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da yapılacak. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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