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Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı

Sarıkamış'ta Kar Yağışı Başladı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kayak merkezi ziyaretçileri keyifli anlar yaşarken, Meteoroloji de kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyarmıştı. Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar güne kar yağışıyla başladı. Sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılandı. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise sabahın erken saati olmasına aldırış etmeyen vatandaşlar, kayaklarını kaparak kar altında pistlerde kaymaya başladı.

Sarıkamış'ta kar yağışının yüzleri güldürdüğünü ifade eden Haşim Demirtaş, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çok güzel kar yağışı başladı. İşletmecilerin yüzü gülüyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nce Kars ve çevresi için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Kars ve çevresinde mevcut kar örtüsünün üzerine 10-20 santimetre ilave, yükseklerde ise yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sarıkamış'ta kar yağışı aralıklarla devam ediyor. kar yağışı ve tipinin akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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