Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı - Haberler

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Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı

Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Sağlık Müdürü Esra Nur Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Kaymakam Kemelek, Sağlık Müdürü Yıldız'dan köylerdeki içme suları hakkında bilgi adı. Yıldız, Kemelek'e köylerindeki içme suyu numuneleri konusunda sunum yaptı.

Sarıkamış'taki içme sularının masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından son buldu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Yerel, Haberler

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