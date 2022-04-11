Sarıkamış'ta içme suyu masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Sarıkamış'ta karların erimesiyle birlikte içmeye suyu masaya yatırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı Doğan Kemelek, İlçe Sağlık Müdürü Esra Nur Yıldız ve beraberindekileri makamında kabul etti.
Kaymakam Kemelek, Sağlık Müdürü Yıldız'dan köylerdeki içme suları hakkında bilgi adı. Yıldız, Kemelek'e köylerindeki içme suyu numuneleri konusunda sunum yaptı.
Sarıkamış'taki içme sularının masaya yatırıldığı toplantı, karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmasının ardından son buldu. - KARS
İhlas Haber Ajansı / Yerel