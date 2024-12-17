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Sarıkamış'ta Genç Kadın ile Tilki Arasındaki Komik Diyalog

Sarıkamış'ta Genç Kadın ile Tilki Arasındaki Komik Diyalog
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah işe gitmekte olan bir genç kadın, yolda karşısına çıkan kızıl tilkiyle eğlenceli bir diyalog kurdu. Kadın, tilkiye korktuğunu söylerken, 'Yarın sana ekmek getireceğim' diyerek ilginç bir söz verdi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta sabah erken saatlerde işe gitmek için sokağa çıkan genç kadın, tilkiyle karşılaşınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadın ile tilkinin arasında geçen diyalog ise gülümsetti. Kadın, tilkiye, "Ey şimdi sen bir şey istiyorsun, ben ise korkuyorum. Nasıl yapacağız, nasıl geçeceğiz" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde her gün bir yaban hayvanını görmek vatandaşlar arasında alışkanlık haline geldi. Genelde ayılarla cadde ve sokaklarda karşılaşan vatandaşların bu kez davetsiz misafiri kızıl tilki oldu.

Sabah erken saatlerde işine gitmek için sokağa çıkan genç kadın, karşısında yol ortasında bekleyen kızıl tilkiyi gördü. Kendisinden kaçmayan tilkiye yaklaşan kadın, "Ey şimdi sen bir şey istiyorsun, ben ise korkuyorum. Nasıl yapacağız, nasıl geçeceğiz. Bak bana saldırmayasın tamam mı? Ay git, git. Şunun tatlılığına bak, günaydın. Bak ben yarın sabah sana ekmek getireceğim söz, hadi görüşürüz" diyerek yoluna devam etti.

Tilkiyle kadının diyaloğu ise kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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