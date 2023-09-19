Sarıkamış'ta Gaziler Günü etkinliği

Sarıkamış'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan vekili Albay Ünsal Bilir, Belediye Başkan Vekili Faruk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sarıkamış Şubesi Temsilcisi Ahmet Cengiz, 19 Eylül Gaziler Günü'nün bir kahramanlık günü olduğunu söyledi.

Başkan Ahmet Cengiz, "Gazi bir milletin çocukları olarak, Gazi rütbesi almış biz Gaziler vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü vatanı ve ay yıldızlı al bayrağı için Atatürk ilkeleri doğrultusunda havada karada ve denizde her zaman her yerde şehit ve gazi olmaya hazır olduğumuz gibi hazır olan evlatlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ederek dua okudu. Program şehitlikte duaların okunmasının ardından son buldu. - KARS