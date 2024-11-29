Sarıkamış'ta Çocuklar Kızak Keyfi Yaşadı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, eksi 10 derecede kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. Yokuşlarda düşe kalka kayarak eğlenen çocuklar, soğuğa aldırış etmeden saatlerce kaydı.
Sarıkamış'ta çocukların kızak keyfi, kızağını kapan çocuk, yokuşlara koştu. Çocuklar soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce kaydı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızaklarla kaymanın keyfini doyasıya yaşadı. Sarıkamış'ın yokuş yollarında toplanan çocuklar, düşe kalka kaydı. Çocukların yarışırcasına kaymaları renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu Sarıkamış'ta, soğuğa aldırış etmeden kayan çocuklar, düşe kalka kayarak eğlendi.
Bir süre kaydıktan sonra yorgun düşen çocuklar, kızaklarını kucaklayarak evlerinin yolunu tuttu. Çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı. - KARS