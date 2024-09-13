Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış'ta Boz Ayının Dans Edercesine Kaşınması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boz ayılarıyla meşhur Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir boz ayının yol kenarındaki bariyerlere sürtünerek kaşınması cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış'ta boz ayının dans edercesine kaşınması cep telefonuyla kaydedildi.

Boz ayılarıyla meşhur Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayıları günü birlik görmek mümkün, şehir merkezine sık sık inen ayılardan bir tanesi yol kenarındaki bariyerlere sürtünerek kaşınması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Sarıkamış'ta ikametgah eden Faruk Erdoğru, kara yolunda seyir halinde ilen karşılaştığı ayının kaşındığını görünce aracını park ederek o anları cep telefonuyla kaydetti.

Erdoğdu'nun kaydettiği görüntülerde yol kenarında bulunan bariyerlere ayının dans edercesine kaşınması yer alıyor. Boz ayı bir süre kaşındıktan sonra bölgeden uzaklaşıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıkamış Güncel Yerel Yaşam kars

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini değişti

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ 13 EYLÜL? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Masterchef'te 12 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? KÜTAHYA'DA DEPREM! Kütahya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Kütahya'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA DEPREM: Deprem nerede oldu? Deprem ne zaman oldu? Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir? Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?
title