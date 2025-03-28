Sarıkamış'ta Bayram Yoğunluğu: Çarşı ve Pazarda Hareketlilik

Sarıkamış'ta Ramazan Bayramı öncesi çarşı ve pazar yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bayramlık alışverişlerini tamamlamak için kıyafet mağazalarına, bayram şekeri satış yerleri ve marketlere akın etti.

Özellikle şeker, çikolata, kuruyemiş ve tatlı satan dükkanlarda uzun kuyruklar oluşurken, esnaf yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi. Sarıkamış'ta giyim mağazalarında da bayram hareketliliği dikkat çekiyor. Vatandaşlar indirimli ürünleri yakalayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş yapmaya başladı.

Bayram yoğunluğu yaşadıklarını ifade eden esnaf, bayram öncesi yoğunluğun beklediklerinden daha fazla olduğunu belirterek, "Son günlerde müşteri sayımızda büyük bir artış var. Bayram için şekerleme ve çikolatalara olan talep çok fazla" dedi.

Öte yandan yetkililer yoğunluk nedeniyle vatandaşları alışverişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarırken, esnaf ise bayram boyunca hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. - KARS