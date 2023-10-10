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Sarıkamış'ta ayı saldırısı: 3 yaralı

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Yerel Haberler

Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.

Boz ayının saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar, köy halkının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Boz ayı saldırısı sonucu hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars Yerel Haberler

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