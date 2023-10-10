Sarıkamış'ta ayı saldırısı: 3 yaralı
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Yerel Haberler
Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Yukarı Sallıpınar köyünde bir ayının saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı.
Boz ayının saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahıslar, köy halkının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Boz ayı saldırısı sonucu hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel