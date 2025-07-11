Sarıkamış'ta 15 Temmuz Etkinlikleri Komite Toplantısı gerçekleştirildi

Sarıkamış Kaymakamlığı'nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programların detayları görüşüldü.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, başkanlığında yapılan toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları çerçevesinde Sarıkamış'ta gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması yapıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Aslantatar, "Demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği destansı direnişi asla unutmayacağız. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize şükranlarımızı sunacak ve milli iradenin önemini bir kez daha vurgulayacağız. Tüm kurumlarımızın uyumlu çalışmasıyla Sarıkamış'a yakışır bir anma programı gerçekleştireceğiz" dedi.

Ayrıca programın içeriği, yapılacak hazırlıklar, kurumlar arası koordinasyon ve güvenlik önlemleri gibi konular ayrıntılı olarak ele alındı. Toplantıda, 15 Temmuz ruhuna uygun, coşkulu ve anlamlı etkinlikler düzenlenerek birlik ve beraberlik mesajlarının vurgulanması hedeflendi. - KARS