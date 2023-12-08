Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerinin tarihi belli oldu
Sarıkamış şehitleri 109. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak.
Sarıkamış şehitleri 109. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılacak.
Türkiye Şehitleriyle Yürüyor 109. Yıl Anma Programı Toplantısı yapıldı. Valilik Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın başkanlık etti.
5-6-7 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak olan "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" Sarıkamış Şehitlerinin 109. Yılı Anma Programı Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; anma programı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler, güvenlik tedbirleri ile kurumlar arasındaki koordinasyon konuları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Toplantıya; ilgili kurumların yöneticileri katıldı. - KARS