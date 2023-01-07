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Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdiler

Yerel Haberler

Sarıkamış şehitleri için pedal çevirdiler

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu düzenlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu düzenlendi. Karasu Kaymakamlığı önünde başlayan program, Kuyumcullu Mahallesi'nde dua ve çorba ikramı ile sona erdi.

Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı nedeniyle Karasu'da etkinlikler düzenlendi. 108 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 78 bin Mehmetçik için bisiklet turu düzenlendi. Karasu Kaymakamlığı ile Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Karasu Kaymakamlığı önünde toplanan protokol ile vatandaşlar, bisikletleriyle Kuyumcullu Mahallesi'ne hareket etti. Mahalle nüfusuna kayıtlı 3 Sarıkamış şehidi ve nezdinde tüm şehitler, Kuyumcullu Mahallesi'nde Sarıkamış şehitleri için yapılan heykelin önünde dualarla anıldı. Burada Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç kısa birer konuşma yaptı. Yapılan duaların ardından katılımcılara çorba ikramında bunuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıkamış Hisarcık Karasu Yerel Haberler

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