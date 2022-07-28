Son Dakika | Sarıkamış Şehitleri için İzmir'den Sarıkamış'a pedal çevirdi

Sarıkamış Şehitleri için İzmir'den Sarıkamış'a pedal çevirdi

ERZURUM - 16 yıldır bisikletle Türkiye'yi gezen İzmir Dost Pedal Grubu üyesi Orhan Kotluk Şehitlere vefa Pedalı adı altında 23 Haziran'da İzmir'den aldığı bayrağı Sarıkamış'ta Şehitliğe teslim etmek için 2 bin km pedal çevirdi.

Geceyi Oltu'da geçiren Orhan Kotluk, "2005 yılında bisiklet turuna başladım şuan 16 yılımı tamamladım. Bu seferde turumun ismi de Şehitlere vefa pedalı. Yolculuğum 23 Haziran'da İzmir'den başladı amacım Kars Sarıkamış ta donarak şehit olan 94 bin şehit anısına Şanlı Türk Bayrağımızı teslim edip ardından İzmir'e döneceğim. 16 yılda toplamda 40 bin km yol yaptım ömrüm yettikçe bu turlarıma devam edeceğim şehitlerimiz için çevirdiğim pedal 21 bin beş yüz kilometre oldu. 2010 yılında geleneksel hale getirdiğim Çanakkale Şehitlerine saygı bisiklet turunu 8 defa yaptım 19 Mayısta Anıtkabir'deydim Atamızın huzurunda 12 Martta İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği Çanakkale Baramiç bulunan müze evini ziyaret edip orda da Şanlı Bayrağımızı Belediyeye teslim edip İzmir'e döndüm yolculukta zorluklarla karşılaşmıyorum ben insanları seviyorum birazda cana yakın davrandığımdan eğer bir şeye ihtiyacım varsa da bana yardımcı oluyorlar kamyon ve tır şoförleri en iyi dostlarım diye bilirim. Çünkü onlarda yolda bende yoldayım yolculukta köpek yada vahşi hayvanlar beni rahatsız etmiyor ben hayvanları çok seviyorum korkmuyorum da Oltu'da bana yardımcı olan Oltu Tesbih Sarayı işletmecisi Musa Marala Türk Bayrağımızı amağan etmek istiyorum" dedi.

Musa Maral aldığı Türk Bayrağını işyerinde asacağını söyledi. Orhan Kotluk Oltululara teşekkür ederek Oltu'dan Sarıkamış'a doğru hareket etti.