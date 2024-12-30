Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılıyor
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili olarak her yıl yapılan kardan heykeller yapılmaya başlandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili olarak her yıl yapılan kardan heykeller yapılmaya başlandı.
4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller için çalışmalar sürdürülüyor.
Yapımı için 200 kamyon kar taşınan bölgede yapılan kardan heykellerin açılışı 4 Ocak'ta yapılacak. Kardan heykeller Kars Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince yapılıyor. - KARS