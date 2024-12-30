Sarıkamış şehitleri anısına kardan heykeller yapılıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili olarak her yıl yapılan kardan heykeller yapılmaya başlandı.

4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykeller için çalışmalar sürdürülüyor.

Yapımı için 200 kamyon kar taşınan bölgede yapılan kardan heykellerin açılışı 4 Ocak'ta yapılacak. Kardan heykeller Kars Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerince yapılıyor. - KARS