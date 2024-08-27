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Sarıkamış Kaymakamı Esnafları Ziyaret Etti

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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçedeki esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ilçedeki esnaflarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Aslantatar, esnafın sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı. Sorunların çözümü için önerilerde bulundu.

Esnafın ekonomik durumunu ve iş koşullarını değerlendiren Aslantatar, "Esnafımızın ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak ve iş yerlerini daha iyi hale getirmek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sizlerin yaşadığı sorunları yerinde görmek ve çözüm önerilerimizi paylaşmak adına buradayız" dedi.

Kaymakam Aslantatar'ın ziyareti, esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret sırasında, Kaymakam Aslantatar'ın esnafla birebir görüşmeleri ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunması ise dikkat çekti.

Kaymakam Aslantatar, esnafın taleplerini ve önerilerini dikkate alacaklarını, bu doğrultuda gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, esnafla birlikte çay içen Aslantatar, esnafın desteklenmesi ve ilçedeki ekonomik canlılığın artırılması adına her türlü çabayı göstereceklerini sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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