Sarıkamış Kaymakamı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta, Kaymakam Enis Aslantatar, esnafla bir araya geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi kaymakamı vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Her fırsatta vatandaş ve esnafla bir araya gelen Kaymakam Enis Aslantatar, esnafın sorunlarını dinledi. Sorunların çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Sarıkamış'ın çok önemli bir kış turizmi merkezi olduğuna dikkat çeken Aslantatar, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. Aslantatar, ziyaret ettiği esnafın çayını içti. Sohbet etti.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar'ın esnaf ziyaretlerini sürdüreceği bildirildi. - KARS