Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Başladı

Son yıllarda ülke gelinde olduğu gibi Kars’ta da etkili olan kuraklık nedeniyle kayak merkezlerinde sezon bu yıl geç başladı. Yoğunluğun yeni başladığı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kayak öğretmenliği yapan Uğur Vanlı, "Bu yıl kayak sezonu geç başladı ama kar kalitesi şu anda çok iyi. Sarıkamış’ta hava sıcaklığı eksiye düşünce kar kalitesi de ona göre kayak yapmaya daha uygun hale geliyor" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

Son yıllarda ülke gelinde olduğu gibi Kars'ta da etkili olan kuraklık nedeniyle kayak merkezlerinde sezon bu yıl geç başladı. Yoğunluğun yeni başladığı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak öğretmenliği yapan Uğur Vanlı, "Bu yıl kayak sezonu geç başladı ama kar kalitesi şu anda çok iyi. Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksiye düşünce kar kalitesi de ona göre kayak yapmaya daha uygun hale geliyor" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar kuraklığı nedeniyle geç başlayan kayak sezonunun ardından yoğunluk yaşanması turizm işletmecilerinin biraz olsun yüzünü güldürüyor.

Kars'ın tarım ve hayvancılıktan sonra tek geçim kaynağı olan turizm alanında öncellikli olarak Sarıkamış Kayak Merkezi kışın son günlerinde kayak tutkunlarının akınına uğruyor. Kayakseverleri Sarıkamış'a davet eden kayak öğretmeni Uğur Vanlı, "Bu yıl kayak sezonu geç başladı ama kar kalitesi şu anda çok iyi. Kayak eğitimlerimize devam ediyoruz. Kars kalitesi çok güzel, kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksiye düşünce kar kalitesi de ona göre kayak yapmaya daha uygun hale geliyor" dedi.

Bitlis'ten Sarıkamış'a kayak yapmak için gelen bir kayaksever de "Pistler on numara. Şu anda kar yağışı var. Soğuk düşmesi nedeniyle pistler daha güzel hale geldi. Kayak sezonu bu sene biraz geç başladı ama yapacak bir şey yok. Yine de kayak keyfini yaşamaya devam edeceğiz. Bitlis'ten geldim" dedi.