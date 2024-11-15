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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Hazırlıkları Sürüyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kış Sezonu Hazırlıkları Sürüyor
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezi, yaklaşan kış sezonu öncesinde pistlerin yenilenmesi ve sosyal tesislerdeki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kaymakam Enis Aslantatar, yapılan hazırlıkların konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediğini belirtti.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yaklaşan kış sezonu öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan ve sarıçam ormanlarıyla çevrili olan merkez, kar kalitesiyle kayak severlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi pistleri ve telesiyejlerindeki çalışmaları yerinde gören Kaymakam Enis Aslantatar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aslantatar, "Bu yıl ziyaretçilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla hem altyapı hem de sosyal tesislerde kapsamlı çalışma yapıyoruz. Pistler yenilenirken, telesiyej ve teleferik sistemlerinin bakımları da tamamlandı. Ayrıca, kayak tutkunlarının uzun süre beklemeden pistlere ulaşabilmesi için mekanik tesis kapasiteleri artırıldı" dedi.

Kaymakam Aslantatar, pistlerde ve telesiyejlerde yürütülen çalışmaların biran evvel tamamlanmasını istedi.

Öte yandan Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve kristal kar yapısıyla bilinirken, bu yıl misafirlerini yeni aktivitelerle de karşılayacak. Snowboard, kızak ve kar motoru gibi alternatif eğlence seçeneklerinin yanı sıra, bölgede yerel lezzetlerin sunulduğu restoranlar da hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca Sarıkamış Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, modern altyapısı ve samimi atmosferiyle kış tatili planlayan herkes için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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