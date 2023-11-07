Sarıkamış Deniz Şehitleri Ereğli'de Anıldı

Sarıkamış'ta donarak şehit olan on binlerce askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken, 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit olan 221 mürettebat, 109 yıl sonra Kdz. Ereğli’de törenlerle anıldı.

Sarıkamış'ta donarak şehit olan on binlerce askere kışlık giyecek, erzak ve mühimmat götürürken, 7 Kasım 1914'te Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinde şehit olan 221 mürettebat, 109 yıl sonra Kdz. Ereğli'de törenlerle anıldı.

1.Dünya Savaşı devam ederken, İstanbul'dan hareket ederek Kafkas Cephesi'ne yardım götüren ancak 7 Kasım 1914 sabahı Ereğli açıklarında Rus Savaş gemilerince batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan ve tarihe Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak geçen 221 şehit için Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sahil bandında yaptırılan 'Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'nda 109'uncu yılında anma töreni düzenlendi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Karadeniz Bölge Komutanı Niyazi Uğur, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç, Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Sarıkamış Platform Başkanı Ümit Kabay, Sarıkamış Kalkınma Vakfı Başkanı Oktay Yavlal, Sarıkamış Platformu adına Derneklerden Sorumlu Başkan Kubilay Cengiz, Sarıkamış Platformu Başkan Yardımcısı Köksal Yüzbaşıoğulları, kent protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan ile öğrenciler katıldı.

ÖĞRENCİLER ÜNİFORMALARLA YÜRÜDÜ

Sarıkamış Harekatına katılmış askerlerin giydiği üniformaları üzerlerine giyen öğrenciler ve kent protokolü Bozhane mevkisinden anıt önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: "TARİHİMİZ ÇOK BÜYÜK KAHRAMANLIKLARLA DOLU"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, tarihten ders alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle geçen hafta Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettik. Nice yüz yıllara diyor, Cumhuriyet Bayramınızı tekrar kutluyorum.

Sarıkamış şehitlerini hepimiz biliyoruz ama Sarıkamış Deniz Şehitlerini de ben Ereğli'ye geldikten sonra, bu anıtı gördükten sonra öğrendim. Okudum ve daha iyi anladım.

Tarihimiz çok büyük kahramanlıklarla doludur. Onlarca cephede savaştık. Ordumuz, bahriyemiz, donanmamız, karada, denizde ve havada birçok yerde mücadele etti, birçok zafer kazandı. Ama bu şekilde yenilgilerimiz de olmuştur. Ama biz zaferlerimizle gurur duyduğumuz gibi yenilgilerimiz nerelerde kayıp verdiğimizi bilmemiz lazım, dikkatle öğrenmemiz ve ders almamız lazım.

"TARİH BİLİNCİNİN OLUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Akif, 'Tarih tekerrürden ibarettir' der. ve 'hiç ders alınsaydı, tekerrür eder miydi?' der. Tarih bilincinin oluşması çok önemlidir ama hatalarımızı anlamak, eksiklerimizi anlamak çok daha önemlidir. Savaş önceden hazır olmakla kazanılır. Savaş barışta kazanılır. Savaş barışta yaptıklarımızla kazanılır. Savaş caydırıcılıkla kazanılır. Bugün, dünyanın içinden geçtiği şartlar, ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, bize geçmişimizi, Cumhuriyetimizin değerini, geçmişteki kahramanlıklarımızın değerini, başarılarımızı ve bugünkü varlığımızın önemini çok daha iyi kavramamıza neden olmaktadır.

"TARİHİ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK ÖNEMLİ"

Ben yıllar önce Sn. Bingür Sönmez hocamla Allahuekber Dağlarında Sarıkamış Şehitlerini anmak için yürümüştüm. Özel teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Sarıkamış Platformu, Sarıkamış Şehitlerini Anma Platformu Türkiye'ye, gelecek nesillerimize, bizlere tarih bilincinin oluşmasında çok büyük hizmet etmektedir.

Sayın başkanımın ifade ettiği gibi 2009'da başlayan bir süreç, bugün Sarıkamış Şehitlerini ve Sarıkamış Deniz Şehitlerini anmamıza vesile olmaktadır. Ben bu vesile ile burada Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerimizde şehit olan 221 şehidimizi rahmetle minnetle anıyorum. Devletimizin, Cumhuriyetimizin kurulmasında çok büyük emekleri olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşları, ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu vesileyle sizleri saygılarımla selamlıyorum."

BAŞKAN POSBIYIK: "KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ, SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİNİ EREĞLİ'DE YAŞATIYOR"

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da yaptığı konuşmada tüm katılımcılara Sarıkamış Deniz Şehitlerini anmak için gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür etti.

Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"2009'DAN BU YANA SARIKAMIŞ DENİZ ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ"

"Biz uzun yıllardan beri çok gururluyuz. Çünkü; bugün bir hüzün yaşıyoruz ama tarihi gerçeğin ortaya çıkması adına da büyük yararımız olduğuna inanıyoruz. Yıl 2009 Prof Dr. Bingür Sönmez hocam beni aradı. Bizi ziyaret etti ve yaptığı araştırmayı anlattı. Gizli kalmış bir bölümdü. Ereğli bölümü üç gemimizin Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırıldığı şehitlerimizin isimleri belli değildi. Bingür hocam araştırmayı uzun yıllar yaptı. İsimleri tespit etti bize geldi ve anlattı. Sarıkamış'taki donarak yaşamını yitiren 90 bin şehidimizi biliyoruz ama bu konu hakkında bilgimiz yoktu beni bilgilendirdi ve Ereğli'nin en güzel yerine onun önderliğinde proje hazırlattık ve bu anıtı Ereğli'ye armağan ettik. İlerleyen zamanda beni tekrar aradı şehitlerin isimleri var dedi.

"TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Şehitlerin isimlerini de buraya koyduk. Her geçen sene Sarıkamış Şehitlerini anma töreni hızla büyüyor. Bundan son derece mutluyuz. Halkımızın tarihine daha fazla sahip çıkıyor. Katılımlar üst noktaya gelmeye başladı. Çok iyi hatırlıyorum; 2009 yılında anma törenini yaptığımız da Bingür hocam ve belirli bir katılımcılar vardı, Sarıkamış'tan bir otobüs misafirimiz de gelmişti. Şimdi, tüm erkanımız burada. Sekiz Otobüsle Sarıkamış Şehitlerinin torunları buraya geldiler. Onları kentimizde bir aksam yemeğinde misafir edicez. Allah hepsinden tüm şehitlerimizden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ereğli halkı adına şükranlarımı sunuyorum."

SÖNMEZ: "DONANMAMIZ VAR OLSUN, YAŞASIN CUMHURİYET!"

Sarıkamış Platformu Onur Kurulu Üyesi ve Sarıkamış Dayanışma Gurubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de şu açıklamayı yaptı:

"Sarıkamış Meydan muharebesinin Karadeniz'e kaydığını hepimiz kabul edelim lütfen. Donanma desteği olmayan hiçbir kara harekatı başarılı olamaz. İyi ki donanmamız var. Bu yıl Deniz Harp okulunun 250. Yıl dönümü kutlu olsun. Bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve onların arkadaşlarına Kuva- i Milliye şehitlerine tüm kurtuluş savaşı şehitlerine şükranlarımı arz ediyorum. Donanmamız var olsun!, Yaşasın Cumhuriyet!"

KABAY: "KDZ. EREĞLİ'DE HATIRA ORMANI İÇİN FİDAN DİKTİK"

Sarıkamış Platform Başkanı Ümit Kabay ise konuşmasında 81 İl'de 81 Hatıra Ormanı projesi bulunduklarını ve Kdz. Ereğli'de Hatıra Ormanı için bugün fidan dikimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kabay, şunları söyledi:

"Bugün burada 109 yıl önce yaşanan bir hüznün acısının yıldönümünde şehitlerimizi anmak için toplandık. 7 Kasım 1914 günü İstanbul'dan hareketle Kafkas Cephesi'ne destek amacıyla mühimmat yiyecek giyecek ve birçok savaş malzemesi ile yaklaşık bir alay asker 3 yük gemimiz Ereğli açıklarında Rus donanması tarafından batırılmıştır.

"7 KASIM 1914'DA TARİHİN SEYRİ DEĞİŞTİ"

Tarihin seyri değişmiş ve büyük bir hüzün yaşanmıştır. Yardımların Sarıkamış'a ulaşamaması ağır kış şarlarında Ruslara karşı savaşın 90 bin vatandaşımızın donarak şehit olmasına sebep olmuştur. Burada bulunmamızın amacı şehitlerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek ve onların aziz hatıralarını canlı tutarak gelecek nesillere milli değerlerimizi aktarmaktır.

"ÜLKEMİZE VE MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Hepimize düşen görev ülkemize sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaktır. Şehitlerimizin anısına sahip çıkmak en güzel armağan olacaktır. Bizlerin şehitlerimizin aziz hatıraları anısına 81 ilde bir hatıra ormanı ve bir anıt yaptırma hedefimiz bulunmaktadır. Bugün Ereğli'de hatıra ormanı oluşturmak için fidan dikimi yaptık. Bu imkanı sağlayan Zonguldak Valimize, Zonguldak Orman Müdürlüğümüze ve Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne şükranlarımı arz ediyorum.

"EREĞLİ'DE HEM SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANITI HEM DE HATIRA ORMANI VAR"

Şarıkamış deniz şehitlerini anmamıza katkı sağlayan ve burada Sarıkamış Deniz Şehitlerini anıtını yapan ve bizleri misafir eden Ereğli Belediye Bakanımıza da minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun."

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

"Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı için ilçe protokolü tarafından Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Barbaros Gemisi ile olayın yaşandığı bölgede mavi sulara çelenk bırakıldı.