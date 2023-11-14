Sarıkamış belgesel film oluyor

Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış, iş insanı Fatih Fırat'ın öncülüğünde belgesel film oluyor.

Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış, iş insanı Fatih Fırat'ın öncülüğünde belgesel film oluyor.

Belgesel filmimizde; hem doğal güzellikleri, hem binlerce şehidin verilmesiyle tarihsel zenginliği, hem de kayak sporuna uygun yapısı nedeniyle turistlerin ilgisini çeken ilçemiz

Sarıkamış'ın gelişimi ve tanıtımı, kayak merkezindeki mevcut tesis yapısının

daha da ileri bir seviyeye taşınması, kızak pistinin hayata geçirilmesi, son yıllarda azalan kar yağışı nedeniyle acilen suni karlandırma sisteminin yapılması ve turizm anlamında ilçemize yapılan, yapılması gereken etkinlikler (konser, festival) kendisine yer bulacaktır. Sarıkamış'ı dünya merkezi haline getirmek, ortak akıl oluşturarak, gerek üniversitemiz gerekse turizmciler ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde ilçemizin tanıtılması, kış ve yaz turizmini yalnızca

yerli turistler için değil, yabancı turistlere de yönelik geliştirmek için yapılacak

çalışmalar anlatılacaktır.

Filmin yönetmeni Erdinç Yılmaz yaklaşık 20 yıldır İzmir'de yaşıyor ve bu film benim için doğup büyüdüğüm memleketim için bir vefa borcudur dedi, çekimlerine devam edilen belgesel film, Şubat ayının sonunda izleyici ile buluşacak. - KARS