Sarıgöllü öğrencilerden Gazze'deki çocuklara destek

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Esin Akay Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla okul bahçesinde gıda standı kurdu. Etkinlikten elde edilen gelir Gazze'deki çocuklara ulaştırılacak.

Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatma Semerci, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi kapsamında farkındalık kazanması amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gazze'deki çocuklara yardım eli uzatmak istedik. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu dayanışmaya katkı sunduk" dedi.

Öğrenciler tarafından kısa sürede hazırlanan stant, yine öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe destek veren okul müdürü Kazım Ceyhan, duyarlı davranışlarından dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu anlamlı etkinlikle öğrencilerimizle gurur duydum. Destek veren tüm velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA