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Sarıgöl İlçe Nüfus Müdürü'nden Örnek Hizmet

Sarıgöl İlçe Nüfus Müdürü'nden Örnek Hizmet
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İlvan Kırdağ, randevu alamayan yaşlılara randevusuz işlem yaparak onların hayatını kolaylaştırıyor ve hayır duaları alıyor.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü İlvan Kırdağ, nüfus işleri için randevu alamayan yaşlılara randevusuz işlem sağlayarak hayır duası alıyor.

Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, dairedeki örnek uygulamaları ile vatandaşın takdirini kazanmaya devam ediyor. İlçede göreve başladığından bu yana yaşlı, yatalak ve Nüfus Müdürlüğüne gelemeyecek durumda olan kişileri kendi özel aracı ile evlerine kadar giderek nüfus işlemlerini tamamlayan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, bu kez de nüfus işleri için randevu alamayan yaşlı kişilere yardım ediyor. Nüfus için randevu alamayan yaşlıların dairedeki işlerinin yapılmasını sağlayıp yaşlıların hayır duasını alan Sarıgöl İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlvan Kırdağ, "Nüfus dairesinde işleri olan yaşlı, yatalak hastalarımız için işlerini bizzat evlerine giderek işlerinin aksamamasını sağlıyorum. Bu kez de yeni nüfus cüzdanları almak isteyen ancak randevu alamayan yaşlı vatandaşlarımızı randevu almadan işlerini hallediyoruz. Halka hizmet demek Hakka hizmettir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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