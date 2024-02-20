Sarıgöl'de Ev Hanımları Ramazan Ayı İçin Yufka Hazırlıklarına Başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sayılı günlerin kaldığı ramazan ayı öncesi ev hanımları yufka yapımına başladı. Kadınların bir araya gelerek imece usulü hazırladıkları yufkalar ramazan ayı boyunca tüketilecek.

Mart ayının 10'unda başlayacak olan ramazan ayı hazırlıkları Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde başladı. Sarıgöllü kadınlar ramazan ayı boyunca evlerde tüketilecek olan yufka yapımına başladı. Evlerde sabah erken saatlerde yufkalık hamur hazırlayan ev hanımları daha sonra ocak başında sac üzerinde yufka yapmaya başlıyor. Komşu kadınların da yardım ettiği yufka yapımında yapılan gözlemelerde bir birlerine destek olan kadınlar arasında tüketiliyor. Yufka yapımının ramazan ayı başlayana kadar devam edeceğini belirten kadınlar kurutulan yufkalarla ramazan ayı boyunca da tok tutan börek ve dürüm yapımının kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyledi. - MANİSA