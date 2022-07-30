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'Sarı Doktor' vedasında ağlattı

'Sarı Doktor' vedasında ağlattı

Bilecik'te 3 yıldır görev yapan ve hastaları tarafından 'Sarı Doktor' olarak adlandırılan Özge Kaplan, vedasında ağlattıGölpazarı İlçe Devlet Hastanesine 2019 yılında atanan ve görev sürecinde halk tarafından çok sevilen Dr. Özge Kaplan ilçeye veda etti.

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Bilecik'te 3 yıldır görev yapan ve hastaları tarafından 'Sarı Doktor' olarak adlandırılan Özge Kaplan, vedasında ağlattı

Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine 2019 yılında atanan ve görev sürecinde halk tarafından çok sevilen Dr. Özge Kaplan ilçeye veda etti. Kaplan, İstanbul Çam Sakura Hastanesine ataması yapıldığı için ilçeden ayrılırken, vedası adeta ağlattı. Kaplan, Gölpazarı'nın kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu anlatarak, arkadaşları ve ilçe halkının hüzünlü vedasının kendisini çok etkilediği söyledi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Hisarcık Bilecik Yerel Haberler

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