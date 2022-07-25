Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu - Haberler

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Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sarayburnu sahili sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

İstanbul'da sıcakların artması ile vatandaşlar Sarayburnu sahiline akın etti.

İstanbul'da sıcakların artması ile vatandaşlar Sarayburnu sahiline akın etti. Vatandaşların deniz sefası havadan görüntülendi.

Hava sıcaklılarının arttığı hafta sonunda İstanbullular sahillere ve parklara akın etti. Tarihi yarımadada bulunan Sarayburnu sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girip, kayalıklarda güneşlendi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

" İstanbul'un içinde duramadık"

Havanın sıcak olmasından dolayı sahile geldiğini söyleyen Sefer Uğur, "Sıcağı fırsat buldum geldim. Her gün buradayım, burası çok güzel. Çok keyif alıyoruz. İstanbul'un içinde duramadık, şehrin içinde. Denize girip çıkıyoruz. Sıcaktan bunalacağımıza şehrin içinde burada arkadaşlarla denize girmekten keyif alıyoruz" dedi.

Saat 10'da sahile geldiğini söyleyen Mahmut Korkut, "Çalışıyoruz, işin stresi, biz de hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşlarla yüzmeye geldik. Sıcak havada yüzüyoruz. Saat 10'da geldik, 10'dan beri buradayız. On numara geçiyor günümüz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarayburnu İstanbul Saat Yerel Haberler

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