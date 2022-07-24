Sarayburnu Sahili, sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklıklarının artması birlikte vatandaşlar Sarayburnu Sahiline akın etti. Vatandaşların deniz sefası havadan görüntülendi.

Hava sıcaklılarının artmasıyla hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular, hafta sonlarını şehrin güzel yerlerinde geçirmek için sahillere ve parklara akın etti. Tarihi Yarımada 'da bulunan Sarayburnu Sahiline gelen vatandaşlar, serinlemek için denize girdi, kayalıklarda güneşlendi. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

"İstanbul'un içinde duramadık"

Havanın sıcak olmasından dolayı sahile geldiğini söyleyen Sefer Uğur, "Sıcağı fırsat buldum, geldim. Her gün buradayım, burası çok güzel. Çok keyif alıyoruz. İstanbul'un içinde duramadık, şehrin içinde. Denize girip, çıkıyoruz. Sıcaktan bunalacağımıza şehrin içinde burada arkadaşlarla denize girmekten keyif alıyoruz" dedi.

"Sıcak havada yüzüyoruz"

Saat 10'da sahile geldiğini söyleyen Mahmut Korkut, "Çalışıyoruz, işin stresi bizde hafta sonunu değerlendirmek için arkadaşlarla yüzmeye geldik. Sıcak havada yüzüyoruz. Saat 10'da geldik, 10'dan beri buradayız. 10 numara geçiyor günümüz. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.