Saraybosna'ya gelen Moto-Maraton katılımcıları Potoçari'ye doğru yola çıktı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen 11. Srebrenitsa Moto-Maratonunun katılımcıları, geçit töreninin ardından Potoçari'ye doğru yola çıktı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gelen 11. Srebrenitsa Moto-Maratonunun katılımcıları, geçit töreninin ardından Potoçari'ye doğru yola çıktı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da yapılan soykırımın yıldönümünün anılması kapsamında, 9-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında 11. Srebrenitsa Motosiklet Maratonu düzenlendi. Bosna Hersek dışında Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve diğer ülkelerden gelen motosikletçiler, Saraybosna'da öldürülen çocuklar için yapılan anıtta toplanarak, çiçek bıraktı. 11. Srebrenitsa Moto-maratonunun katılımcıları, başkent Saraybosna'daki geçit töreninin ardından ise Potoçari'ye doğru yola çıktı. Bu yıl 11 Temmuz'da Potoçari'de düzenlenecek toplu cenaze töreninde, 1995 yılında Srebrenitsa'da işlenen soykırımın 50 kurbanının naaşı Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. - SARAYBOSNA İhlas Haber Ajansı / Yerel Srebrenitsa Saraybosna Yerel Haberler

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