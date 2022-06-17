Saraçoğlu ailesinin acı günü Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Saraçoğlu'nun annesi Sevil Saraçoğlu son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazım Saraçoğlu'nun annesi Sevil Saraçoğlu son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Kardelen TV Spor programı sunucusu Nazım Saraçoğlu'nun annesi Sevil Saraçoğlu'nun cenazesi Narmanlı Cami'inde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Baro Başkanı Talat Göğebakan, akademisyenler, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları, spor kulüplerinin yöneticileri, basın mensupları ve aile yakınları katıldı. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Atatürk Üniversitesi Yerel Haberler

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