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Saraciyeciler, yeni kurulacak organize sanayi bölgesini bekliyor

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Saraciye sektörü, Türkiye'nin sanayi üretiminde önem taşıyor. Yeni dönem için başkan adayı olan Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Süren, nitelikli iş gücü sorunu ve ihracat hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Saraciyeciler, yeni kurulacak organize sanayi bölgesini bekliyor. Önümüzdeki yıl sonuçlanması beklenen sürecin, ihracatı olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Saraciye sektörü, Türkiye'nin sanayi üretiminde önem taşıyor. Yeni dönem için başkan adayı olan Saraciye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Süren, "Öncelikli olarak ele alacağımız konuların başında nitelikli iş gücü sorunu geliyor. Sektörümüz için en büyük sorunların başında yetişmiş çalışan sorunu geliyor. Bu bağlamda öncelik vereceğimiz konuların başında eğitim gelecek. Rekabet avantajını korumak için nitelikli iş gücü yetiştirmemiz şart. Ayrıca 2024'te en önemli hedeflerimizden biri ihracat yapan şirket sayısını artırmak olacak. Daha planlı şekilde 2024'e gireceğiz. Bu anlamda 2024, 2023'ten çok daha iyi geçecek. Yeşil OSB konusunda Ticaret Bakanlığı'yla yer tahsisi için görüşmelerimiz devam ediyor. 2024 yılında sonuçlanacak sürecin, ihracatımızı olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Dünyada bu sektörün 150 milyar dolarlık bir potansiyeli olduğunu belirten Hasan Süren, "Fatih Sultan Mehmet zamanına dayanan bir sektörümüz var; bu anlamda Türkiye'de en köklü sektörlerden biriyiz. Türkiye'den çıkan bir çanta Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da kullanılıyor. Dünyanın çantası Türkiye'de üretiliyor. 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022'de ihracatımız 320 milyon dolar oldu. 2023 bir istisnaydı, daha planlı şekilde 2024'e gireceğiz. Konya'da Selçuk Üniversitesi ayakkabı ve saraciye tasarımı üzerine eğitim veriyor. Tüm bu eğitimler hem tasarımı hem de üretim tekniklerini geliştirmeyi amaçlıyor. Gençlerin de artık algısının değiştiğini gözlemliyoruz. Sadece sektörün değil, kamunun da desteğiyle nitelikli çalışan sorununun orta-uzun vadede çözüleceğine inanıyoruz. Ülke genelinde bu anlamda yürütülen çalışmaları yaygınlaştırmamız lazım. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması bizi ilerleyen dönemde mutlaka etkileyecek. Yeşil OSB'ler sayesinde global markaların ilgisi Türkiye'ye çekilebilecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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