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Saraçhane'de Protesto Gösterisi: Polisle Çatışma

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İstanbul'da yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto eden bir grup, Saraçhane'de toplandı. Taksim'e yürümek isteyen göstericiler polise meşale ve su şişeleri fırlattı, polis ise biber gazı ile müdahale etti.

Saraçhane'de toplanan göstericiler polise meşale fırlattı

İSTANBUL - Saraçhane'den Taksime yürümek isteyen grup polise meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Polis gruba biber gazı ile müdahale etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarını protesto amacıyla toplanan bir grup, Saraçhane'den Taksim'e yürümek istedi. Polis izin vermeyince meşale, su şişesi ve torpil fırlattı. Sonra polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Grup daha sonra Saraçhane'ye doğru gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - Yerel
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