Sapanca'da İmam, Kendini Bıçaklamaya Çalışan Şahsa Müdahale Etti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın cami içinde kendini bıçakla yaralamasına engel olan kahraman imam, yaşananları anlattı. Cami imamı Muharrem Kiraz, "Yaralanmadı, tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şu an iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor" dedi.

Kurtköy Mahallesi Kurtköy Merkez Camii'nde 22 Temmuz günü yatsı namazı sonrasında meydana gelen olayda, akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışamadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. O.K.'nın kendisine zarar vermeye çalıştığını gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı hareketsiz hale getirdi. Cami cemaatinin yardımıyla şahsın elinden bıçak alınırken, müdahale anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalıştığı, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtardığı ve vatandaşların yardımıyla bıçağın alındığı görüldü.

"Gözümle onu takip ediyordum, bıçağı açtığı an peşinden koştum"

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın cami içinde kendini bıçakla yaralamaya çalışmasına engel olan imam Muharrem Kiraz, o anları anlattı. Psikolojik sorunları olan O.K. isimli şahsın cami cemaatinden olup, 5 vakit namaz kıldığını belirten Kiraz, "1 yıl 8 aydır görev yapıyorum burada. Yatsı namazından önce daha camiye gelmeden önce o arkadaş bisikletle önümden geçerken, 'Ben yatsı namazına geleceğim ve bir daha gelmeyeceğim' dedi. Ben de 'Hayırdır ne oldu?' dedim, o esnada bisiklete bindi gitti. Ondan sonra yatsı namazına geldim, tesbihat esnasında o da buradaydı ve elinde bir şey olduğunu gördüm, bıçak olduğunu gördüm. Sesimi çıkarmadım, onu böyle izledim. O da sağını solunu kontrol ediyordu. Tesbihat bitti, ben de imam odasına geçmeyip cemaatimizin yanında durdum. Konuşuyormuş gibi yapıyordum ama gözümle onu takip ediyordum. Bıçağı açıp elini götürdüğü vakit ben de peşinden koştum. Başta almaya çalıştım, alamayınca da direkt yere yatırdım. Orada diğer arkadaşlar da yardıma koştu hemen. Birkaç dakikalık uğraş neticesinde bıçağı aldık" dedi.

"Beş vakit namazına geliyordu, hatasını anladı, pişman olduğunu söyledi"

Şahsın cami cemaatinden olduğunu belirten Kiraz, "Daha sonrasında imam odasının önünde oturduk muhabbet ettim ve biraz teselli vermeye çalıştım ona. Böyle bir şey yapmaması gerektiğini ve bunun camide hiç olmaması gerektiğini söyledim. Zaten beş vakit namaza geliyor kendisi. Sadece biraz akli dengesi yerinde değil. Mahallemizin ve bizim de sevdiğimiz kardeşimiz sonuçta. Bir daha böyle yapmamasını, günah olduğunu söyledik. Ondan sonra o da hatasını anladı, özür diledi. Sabah geldi ve yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi. Sebebini bilmiyorum, bazen depresyonlarda geçirdiği oluyor. Burada birkaç sefer de camide kendi ilaçlarını eksik aldığından dolayı sıkıntıları oluyor. Yaralanmadı, tam bıçağı vücuduna dayadığı vakit müdahale ettik" diye konuştu.

"Yaptığının farkında, utancını yaşıyor"

Şahsın yaptığı hatanın farkında olduğunu belirten Kiraz, "Aslında yani burada şahsen benim gördüğümü kim görse aynısını yapar. Ben sadece üzerime düşeni yaparak, o kötülüğe engel olmak istedim. Olayın kargaşaya dönmemesi için biraz olayı önceden sessiz takip ettim. Baktım ki iş ileri boyutlara taşınınca müdahale etmek zorunda kaldım. Bir kahramanlık değil, İslami bir görevdi. Şahsın durumu şu an iyi, bir sıkıntı yok. O da kendi yaptığının suç olduğunun farkında, onun utancını da yaşıyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA