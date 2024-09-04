Sapanca'da Duvar İçine Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde duvar içine sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması neticesinde kurtarıldı.

Sapanca ilçesinde meydana gelen olayda, duvar içinden kedi sesi gelmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde duvarın bir bölümünü kırarak yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. İlk bakımları yapılan yavru kedi daha sonrasında yetkililere teslim edildi. Kedinin kurtarılması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA