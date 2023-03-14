Şap hastalığına karşı aşılama devam ediyor

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, şap hastalığına karşı il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ile işletmelerde aşılama çalışmalarına hız verildiğini söyledi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, SAT-2 şap virüsü hastalığına karşı küçükbaş ve büyükbaş hayvan sevkiyatının kesim, ithalat ve ihracat hareketleri haricinde yasaklandığını belirterek, "Şap virüsünün hızlı bir şekilde yayılım göstermesinin önüne geçmek için tedbir amaçlı kentte ikinci bir emre kadar canlı hayvan sevkiyatı belirli kriterler haricinde yasaklanmıştır. İl ve ilçe müdürlüğünde ekiplerimiz Şap Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen ve SAT-2 serotipine karşı etkili olan aşı ile aşılama çalışmalarına aralıksız devam ediyor" dedi.

İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Kararı alınarak bir takım tedbirlerin alındığına dikkat çeken Tekin şöyle devam etti, "İlkbahar şap aşılama kampanyası süresince kesim, ihracat ve ithalat amacı dışındaki tüm hayvan hareketleri il içi ve il dışı olmak üzere kısıtlanmış ve hayvan pazarları kapatılmıştır. Hafta sonu da dahil olmak üzere aşılama çalışmasının haftanın 7 günü yapılıyor. Uygulanan aşılar günlük olarak aşılama bilgisi ve kulak küpesi bazında sisteme girişleri de yapılıyor." - ADANA