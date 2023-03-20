Şap hastalığına karşı aşılama atağı sürüyor

Tekirdağ Tarım ve İl Müdürlüğünce il genelinde şap hastalığına karşı aşılama çalışması sürüyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri Hayvan Sağlığı birimlerinde görevli veteriner hekimleri, veteriner sağlık teknikerleri ve veteriner sağlık teknisyenleri tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığı olan ve büyük ekonomik kayıplar doğurabilen şap hastalığının SAT-2 serotipi aşılama çalışmalarına ilçelerde devam ediyor. - TEKİRDAĞ