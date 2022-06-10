İran ve Hindistan enstrümanı santuru köy çocuklarıyla buluşturdu - Haberler

İran ve Hindistan enstrümanı santuru köy çocuklarıyla buluşturdu

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gezgin öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, gezdiği köylerde çocuklarına Santur çalarak çocukların eğlenmesine vesile oluyor.

Yüksekova'da gezgin öğretmen olarak tanınan ve yaptığı birçok keşifle ve çektiği doğa görüntüleriyle ilçedeki insanların gönlünde güzel yer edinen öğretmen Ümit Bartın, köylerdeki çocuklara İran ve Hindistan'a has Santur enstrümanla mini konserler veriyor. İlçenin tüm köyleri karış karış gezen gezgin öğretmen Bartın, köy çocuklarına santur çalarak güzel anlar yaşatıyor. Çocukları mutlu etmek için köy köy gezdiğini belirten gezgin öğretmen Ümit Bartın; "Yıllardır bu bölgenin farklı farklı yerlerinde doğa gezileri yapıyorum. Çoğu zaman doğanın çok değişik anlarına şahit oluyorum ve insanımızın güzel renkli halleriyle karşılaşıyoruz. Köyleri gezerken özellikle karşılaştığım çocukların cıvıl cıvıl hallerini görmek beni en mutlu ediyor. Ben de sürekli aynı aktiviteyi tekrarlarken yani köyleri gezerken, bu sefer aklıma çaldığım genelde İran ve Hindistan müzik dünyasına ait enstrüman olan Santur geldi. Köylerdeki çocuklarla doğanın en güzel yerlerinde toplanıp Santur çalabilirim ve onlarla mutlu bir şekilde küçük konserler verebilirim diye düşündüm. Bugün bu durumu gerçekleştirdik ve düşündüğümden daha güzel oldu her şey. Çocuklarla topladığımız yere, aileler de eşlik ederek Santur sesini dinlemeye geldiler. Bu beni daha da mutlu etti" dedi.

En çok da köy çocuklarının bu gibi etkinliklere ihtiyaçlarının olduklarına inandığını ifade eden Bartın, "Köydeki çocuklarımızın müzik, enstrümanlar ve sanat konusunda şehirde, merkezde var olan imkanlara aynı şartlara sahip olmadıklarını görüyoruz. Sosyal sorumlulukla hareket ederek onların müzik gibi birçok alanda eksiklerini yine onlarla beraber tamamlamaya çalışmak bana da en büyük mutluluğu veriyor diyebilirim. Santur, bu coğrafyada olmayan ve görülmeyen bir çalgı aleti olduğu için özellikle bu enstrümanı gördüklerine de şaşırıyorlar. Tabi onlar için hem bir ilk ve güzel bir karşılaşma oluyor. Bu mutluluğu onların yüzlerinde görebiliyorum. Köydeki çocukları peşime takıp beraber belirlediğimiz yerlerde oturup Santur çalıyorum. Onların da eğlendiklerini görüyorum. Güldüklerine ve yaramaz güzel hallerine tanıklık ediyorum. Hayata karşı motive edici bu gibi eğlenceli çalışmaları onlarla beraber gerçekleştiriyorum. Çocuklara umut olmak, çocukların mutlu hallerini görmek bana da çok iyi geliyor, kalbime huzur veriyor" şeklinde konuştu.