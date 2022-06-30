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Şantiyede babalık semineri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şantiyede babalık semineri

Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) gerçekleştirdiği ve kısa adı BADEP olan Baba Destek Programı çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'yla (AÇEV) gerçekleştirdiği ve kısa adı BADEP olan Baba Destek Programı çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik seminer gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin, daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısının oluşmasına destek amacıyla, 3- 11 yaşlarında çocuğu olan babalara yönelik sürdürdüğü BADEP, bu kez şantiyede gerçekleşti. Belediyenin Topçular Mahallesi'nde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde AÇEV uzmanı Mustafa Keleş, her gün parkları, cadde ve sokakları temizleyen işçilere seminer verdi.

Keleş, seminerin 'Çocukların gelişimi ve korunmasında destekleyici çevre' başlığında gerçekleştiğini belirtirken çocuk gelişiminin temel özellikleri, gelişimi etkileyen olumsuz koşullar, buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde durduklarını söyledi. Yaklaşık 1,5 saatlik seminerde, sokakta şiddete maruz kalan ya da kalmış bir çocuk gördüklerinde işçilerin ne yapması gerektiği konusunda da bilgilendirildiğini de aktaran Keleş, "Amacımız, daha mutlu çocuklar, daha mutlu babalar, daha mutlu Muratpaşa ve Antalya" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anne Çocuk Eğitim Vakfı Muratpaşa Çocuk Baba Yerel Haberler

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