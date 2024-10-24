Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfalılardan teröre lanet

Şanlıurfalılardan teröre lanet
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Ankara TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Ankara TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına tepki gösterdi.

TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısına tepkiler sürüyor. Şanlıurfa'da vatandaşlar, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne lanet okudu.

Terörü kınayan esnaf İdris Demirkol, "Biz Şanlıurfa halkı olarak Arap'ı, Türkü, Kürdü, Çerkez'i kardeşiz. Aynı topraklar üstünde yaşıyoruz. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Şanlıurfalılar olarak terörü lanetliyoruz" dedi.

"Hain bir saldırı oldu"

Vatandaşlardan Mehmet Sarı, "Terörü istemiyoruz. Terörü lanetliyoruz. Dün Ankara Kahramankazan'da yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Türkiye'mize hain bir saldırı oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Türkiye'mizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

"Terör terördür, terörün iyisi kötüsü olmaz"

Vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, "Terör her taraftan lanetlenmesi gereken unsurdur. Bu terörü halk birbirine destek vererek bertaraf edebilir. Terör terördür, terörün iyisi kötüsü olmaz, lanetliyorum" diye konuştu.

"Genç beyinler artık dışarıya gitmiyorlar"

Vatandaşlardan Adem Beyazkurt ise "Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin, kalanlara da sabrı cemiller ihsan eylesin. Hasta olan kardeşlerimize de acil şifalar ihsan eylesin. Rabbim bu millete böyle günler yaşatmasın. Yani bu millet, bunları hak etmiyor ama işte bazen dış güçler bazı şeyleri gözdağı olarak gösterirler. Bu her zaman böyle olmuştur. Rabbim inşallah bir daha böyle günler göstermesin. Bunlar bu ülkeyi yıldıramazlar. Genç beyinler artık dışarıya gitmiyorlar, herkes kendi ülkesinde, kendi savunma sanayinde, bayrağı ileri taşımaya gayret ediyorlar. İnşallah böyle devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Politika Güvenlik Ankara Yerel Terör TUSAŞ

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu mu? 31 nerenin plakası? 31 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.